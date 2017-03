Repas bizarres et merveilleux autour du monde

28-03-2017 | 15h17

Saucisse de serpent à sonnette à Los Angeles, salade d'oreille de porc à Lisbonne: les voyageurs intrépides aux papilles aventureuses seront sans doute intéressés par la liste de plats «bizarres et merveilleux» du monde entier que le magazine Time Out a recensés.

Papilles sensibles s'abstenir. Les touristes en quête d'un dîner authentique et d'une histoire à raconter à leurs amis en revenant de voyage peuvent s'appuyer sur le travail des journalistes de Time Out dans le monde entier, qui ont établi la liste des aliments bizarres et farfelus dignes d'une publication sur Instagram.

Voici une sélection:

Saucisse de serpent à sonnette (Los Angeles)

Chez Wurstküche, dans la Cité des Anges, on trouve des classiques, comme la saucisse italienne ou la bratwurst allemande. Mais pour 8,50 $, il est aussi possible de commander un hot dog beurré et légèrement épicé préparé avec de la viande de serpent à sonnette et du lapin, le tout recouvert de piments jalapeño. Également à la carte, un hot dog de faisan aux herbes de Provence, «juteux et goûtu».

Insectes (Paris)

Au bar Le Festin nu, il est possible de se sustenter de cuillerées de sauterelles et de vers de farine, suivant ainsi les recommandations des Nations Unies, qui font depuis quelques années la promotion des insectes en tant que base de protéines alternative à la viande. Inconnus des régimes alimentaires occidentaux, les insectes font office en Asie et en Afrique de source de protéines maigres particulièrement riche. En bouche, ils rappellent le goût d'un croissant salé, grillé et croustillant, avec une touche de cacahuète.

Salade d'oreille de porc et queue de porc (Lisbonne)

Au Pigmeu, les cuisiniers utilisent l'animal entier, des pieds à la tête: pied de cochon à la coriandre, salade d'oreille de porc, ou encore queue de cochon sauce aigre-douce.

Pêcher son repas (Tokyo)

Au Zauo, les convives doivent fournir un effort avant de dîner, puisqu'ils doivent pêcher ce qu'ils vont manger. À bord d'un bateau de fortune disposé au milieu du restaurant, les clients plongent leur canne à pêche dans un aquarium plein de poissons en espérant que ceux-ci mordent à l'hameçon. Leur prise est ensuite préparée, au choix, en sushi ou en sashimi, en grillade, bouillie ou sous forme de friture.

Gâteau goutte de pluie (New York)

Lorsque Darren Wong a exporté ce dessert japonais à New York l'an dernier, au Smorgasburg, le succès a été instantané, grâce à son incroyable apparence visuelle. Cette boule de gelée transparente est faite avec de l'eau et de l'agar-agar, une gélatine végétale. Elle est ensuite servie avec du sirop de sucre roux et du «kinako», c'est-à-dire de la poudre de soja grillée. Ce gâteau était également l'an dernier l'un des desserts les plus populaires sur Instagram.