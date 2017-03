Il filme un phénomène paranormal dans une morgue

22-03-2017 | 10h54

Voici un phénomène qui semble terriblement... paranormal. La porte d'une morgue brésilienne bouge toute seule. Attention, ne criez pas !

La scène se déroule à Cuiabà, dans une morgue au Brésil. Si les gardes sont sur le qui-vive, c'est pour une bonne raison. Et pour cause, une porte claque toute seule, sans raison apparente. Pendant ce temps-là, la lumière du couloir sursaute également.

Tout laisse à croire qu'on se trouve dans un film d'horreur mais non, tout ceci est bien réel. Les gardes s'approchent et ouvrent la petite porte. Ce qu'ils découvrent ? Rien du tout. C'est encore plus effrayant !