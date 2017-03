La carte du monde qu'on connaît est complètement fausse

22-03-2017 | 10h35

Et si votre vision du monde était erronée ? De très nombreuses personnes sont leurrées par la projection Mercator, et ne connaissent pas les véritables dimensions des différents pays du monde.

La projection de Mercator est utilisée depuis 1569, et tient son nom du célèbre géographe allemand. Ces planisphères visualisés comme étant la représentation universelle de la Terre, placent l’Europe au centre de la carte, tout en déformant le reste du monde. Avec cette autre projection, vous pourrez constater que les dimensions de certains pays vous étaient encore jusque là inconnues.

Une projection qui remet tout en cause

Cette autre projection offre la possibilité d’observer la véritable taille des 5 continents. La projection de Peters rend compte des dimensions exactes des différents pays du monde, et cela sans établir un emplacement central sur la carte, ce qui ne créé aucune distorsion. Les Etats-Unis, l’Europe et la Russie sont beaucoup plus petits que nous pouvions l’imaginer, et l’Amérique du Sud et l’Afrique sont quant à eux bien plus grands.

Cette méthode de projection de la Terre est donc plus fidèle à la réalité, telle que l’on peut l’observer depuis l’espace. Si depuis longtemps seule la projection de Mercator était étudiée au sein des cycles scolaires, les écoles privées de Boston ont commencé à introduire la projection de Peters comme seule et unique représentation du monde. De très nombreux enfants bostoniens ont été ébahis par ce nouveau planisphère, et s’ils ont pensé dans un premier temps que la carte était fausse, ils l’ont très vite assimilée comme véritable représentation de la planète Terre.