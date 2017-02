Mangouste contre mamba noir: qui l'emportera?

24-02-2017 | 13h07

Il ne faut jamais se fier à l'apparence d'un animal pour estimer sa bravoure ou même sa dangerosité. Telle est la leçon que des visiteurs du parc national Kruger en Afrique du Sud ont pu tirer après avoir assisté à une confrontation impressionnante entre un petit mammifère et l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique.

«C'était un chaud après-midi d'été et nous n'avions pas vu grand chose. Nous sommes arrivés à un virage et notre pisteur Duncan a repéré un mamba noir serpentant au milieu des buissons», a raconté à Barcroft le guide de safari Brett Horely. «Le mamba noir était assez long et au départ, personne n'avait remarqué qu'il était suivi par une mangouste naine.»

Bien vite, les touristes ont constaté que la petite mangouste faisait bien plus que de suivre le serpent. Soudainement, les deux se sont retrouvés faceà face. Alors que le mamba noir se dressait, la mangouste, elle, s'est mise à l'attaquer directement au niveau de la queue. À plusieurs reprises.

Serpent venimeux vs petit carnivore

«Jamais en 14 ans de carrière en tant que guide, je n'avais vu quelque chose de tel. La courageuse petite mangouste était extraordinaire», a commenté Brett Horely, impressionné par le temps de réaction de la mangouste lorsque le mamba noir a riposté.

Ce reptile est le plus long serpent venimeux d'Afrique, avec une taille pouvant dépasser les quatre mètres. Il est aussi particulièrement rapide et dangereux. Très agressif dès qu'il est menacé, il est connu pour asséner de multiples morsures et injecter une grande quantité de son puissant venin. Mais visiblement pas de quoi effrayer la mangouste naine...

Malgré son apparence, la mangouste est en réalité loin d'être sans défense. Très vif, ce petit carnivore commun dans toute une partie de l'Afrique, s'attaque même à toute une variété de proies y compris des créatures dangereuses comme les serpents, les araignées et les scorpions.

Une mère très protectrice

Pour le guide de safari, la rencontre était aussi unique qu'intéressante en raison du contraste entre les deux animaux. «Le contraste est très marqué parce que la mangouste naine est le mammifère carnivore le plus petit d'Afrique tandis que le mamba noir est le serpent le plus dangereux d'Afrique», a souligné Brett Horely.

Les témoins pensent que le mamba noir était en quête d'un repas et qu'il se trouvait un peu trop près du terrier de la mangouste à son goût. D'où ses attaques répétées pour tenter de chasser le serpent. En revanche, celui-ci était un peu trop grand pour lui servir de proie. Finalement, le serpent est parti se réfugier dans un arbre pour échapper au mammifère, d'après les témoins.

«C'était vraiment incroyable», a affirmé le guide de safari. Cependant, il n'est pas le premier à assister à une démonstration de bravoure de la part d'une mangouste. Par le passé, des touristes ont déjà observé le petit mammifère (mais d'une espèce différente) affronter un cobra et même un groupe de lions.