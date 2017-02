Les photos surprenantes d'un parc d'attractions abandonné

22-02-2017 | 15h16

Nara Dreamland était la réplique parfaite de Disneyland offrant aux visiteurs un château de princesse, une rue principale avec ses magasins et son train.

À son apogée, le parc rassemblait 1,6 million de visiteurs par an et s’imposait comme le parc le plus populaire du Japon. Mais le rêve a pris fin à cause de la nouvelle concurrence. En 1983, Disneyland a ouvert à Tokyo, puis en 2001 ce fut au tour d’Universal StudiosJapan et Tokyo DisneySea. Pour sa dernière année de vie, Nara Dreamland n’a rassemblé que 400 000 visiteurs.

Si les enfants l'ont aujourd’hui déserté, le parc abandonné fait le bonheur des explorateurs urbains venus photographier les vestiges d’une époque révolue.

Romain Veillon, auteur de ces photos a exprimé parfaitement ce que l’on peut ressentir à la vue de ses clichés: «Quand on pense à tous les bons souvenirs qui sont nés ici, on est nostalgique du temps où le parc était rempli de gens et de joie.» Et on voit que la nature a repris tranquillement ses droits…