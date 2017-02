Un énorme crocodile surprend un aventurier

01-02-2017 | 13h54

Entre son bush et ses forêts luxuriantes, l'Australie est un pays qui a de quoi faire rêver. Sauf qu'il abrite aussi plusieurs des animaux les plus dangereux du monde, y compris des crocodiles.

C'est sur l'un de ces spécimens qu'un aventurier a eu la surprise de tomber le long d’une rivière dans le Territoire du Nord.

La créature se reposait parmi les rochers et se trouvait presque camouflée malgré sa taille impressionnante: près de 4 m de long. Heureusement, expert en la matière, Matt Wright n'a pas mis longtemps avant de le repérer. L'aventurier vedette de l’émission Show Outback qui pêchait dans le canal lors de la rencontre a même pensé à le filmer.

«Pas mal, la taille du crocodile. Regardez la taille du spécimen [...] J’avançais, pêchant ici, tentant d’attraper un barramundi et regardez qui vient traêner ici. C’est un monstre», commente l'homme dans sa séquence qui a également remarqué que le crocodile semblait blessé.

Attention pendant la migration des crocodiles

Si l'homme a été ravi par sa rencontre, il a tout de même tenu à avertir les habitants de la région de faire attention aux créatures pendant la saison estivale. «Rappelez-vous que les grands crocodiles migrent à cette période de l’année, même dans les eaux les plus propres, soyez prudents et restez sages», a-t-il écrit sur Facebook.

Wright n’en est pas à sa première anecdote concernant les crocodiles, En février dernier, il avait déjà publié une photo d’un autre spécimen de 5,58 m de long qu’il avait aidé à attraper. Ce cliché remontant à 2009 était censé montré le crocodile le plus grand jamais trouvé en Australie. Mais difficile de savoir exactement où et quand a été capte la photo, les mesures du reptile sont d'ailleurs également à vérifier.

Dans la même région, vit un autre spécimen surnommé Dominator, et vous allez vite comprendre pourquoi: il mesure 6,1 m et pèse plus d’une tonne, selon les estimations. Néanmoins, ses mensurations n’ont jamais été officiellement vérifiées non plus.

À l'heure actuelle, le record est donc détenu par un spécimen en captivité. Nommé Cassius, le plus grand crocodile du monde est un crocodile marin de 5,48 m capturé dans la rivière Finniss dans le Territoire du Nord et qui vit maintenant dans un parc spécialisé sur Green Island. Il a fêté ses 112 ans en 2015.