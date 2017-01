Un plongeur australien lie une incroyable amitié avec un requin

27-01-2017 | 10h27

Un plongeur australien casse les stéréotypes. Alors que les requins trainent derrière eux une réputation de dangereux prédateur pour l'homme, il suffit d'observer les photos de Rick Anderson pour se convaincre du contraire.

Il y a sept ans, ce propriétaire d'une école de plongée a en effet développé un lien improbable avec... un requin dormeur de Port-Jackson (Heterodontus portusjacksoni) de 1,8 mètre de long au large de la côte de Nobbys Beach en Nouvelle-Galles du Sud. Depuis lors, il fait régulièrement un petit saut dans l’eau pour passer du bon temps avec son ami sous-marin.

Une femelle qui revient le voir

Le requin est une femelle qui n'a pas de nom mais que le plongeur est capable de reconnaitre à chaque fois en raison de ses «marques discernables». «J'ai commencé à jouer avec elle il y a environ sept ans quand elle était juste un bébé d'environ 15 centimètres de long», a expliqué Rick Anderson à The Dodo.

«Je me suis délicatement approché et lui ai fait un petit tapotement. Une fois qu'elle s'est habituée à moi, j'ai commencé à la bercer dans mes mains et à lui parler calmement à travers mon régulateur», a-t-il raconté. Depuis, le requin migratoire revient le chercher chaque année pendant la saison estivale.

«Elle nage vers moi quand j’y vais, me tape sur les jambes jusqu'à ce que je tende mes bras pour qu'elle s’allonge dessus afin de faire un câlin», a-t-il ajouté.

Pas de Dents de la mer à l’horizon

«La plupart des plongeurs en voyant cela pour la première fois n’en reviennent pas», a-t-il précisé. «Je ne la nourris pas, ni les autres requins avec lesquels je joue. Je les traite essentiellement comme je le ferai avec un chien».

Le requin dormeur de Port-Jackson est une espèce relativement petite comparé à d'autres squales comme le grand requin blanc. Endémique des eaux du sud de l'Australie, elle est considérée comme relativement inoffensive. Ce qui ne l'empêche pas parfois d'être victime de la triste réputation des requins.

En réalité, l'homme est bien plus dangereux pour les requins que l'inverse. On estime qu'environ 73 millions de squales sont tués chaque année notamment pour faire de la soupe aux ailerons. Le plongeur espère ainsi que son amitié avec ce poisson prouvera que les requins ne dérangent personne et peuvent être bien plus amicaux qu'on ne pense.

Il conseille de les laisser tranquilles

Outre cette amitié hors du commun avec le requin dormeur de Port-Jackson, Anderson plonge avec d'autres espèces de requins, comme les raies Trygonorrhina, les requins-taureaux, les requins-tigres, les requins marteaux, et même les fameux grands requins blancs. «Je me suis toujours senti à l’aise en nageant avec ces animaux», a-t-il déclaré.

Toutefois, il avertit tout de même ceux n’ont pas les connaissances requises sur le comportement des poissons et en particulier des requins de ne surtout pas prendre de risque. «Ils sont assez amicaux pour la plupart et la majorité des attaques sont une erreur d’identification de l’espèce animale. Cela dit, si vous ne savez pas ce que vous faites, laissez-les», a-t-il conclu.