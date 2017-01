Un forfait tour du monde à... 14 M $

24-01-2017 | 15h39

Quand les cocktails sont servis avec des bâtonnets en or incrustés de diamants blancs et bleus, on peut être certain que l'on embarque pour un voyage totalement extravagant.

D'un montant pharamineux de 13,88 millions de dollars américains, le pack «Passport to 50» s'adresse à des milliardaires si argentés qu'ils ne trouvent pas le temps de dépenser leur fortune.

À partir du mois d'août, l'un de ces milliardaires et 49 de ses amis (soit 50 personnes au total) pourront embarquer pour un tour du monde à 277 500$ par tête.

L'agence de voyage DreamMaker a imaginé un circuit de 20 villes visitées en 20 jours, soit un périple aérien de 50 000 km. Quel est donc le programme de cet incroyable voyage?

Pour commencer, un tournoi de poker caritatif à 500 000 $ contre les joueurs les mieux classés au monde à bord d'un Boeing 767 privé.

Puis des séances de yoga à bord, mais aussi un défilé de mode en la présence d'un maître sommelier.

Pour satisfaire le moindre désir des passagers, les membres d'équipage seront aussi nombreux que les voyageurs.

En ayant recours à l'hypnose, aux soins Reiki, à la médecine ayurvédique, à l'acuponcture et à des technologies connectées, un hypnothérapeute aidera les passagers à s'endormir pendant le vol.

À un tel prix, chaque détail prend de l'importance. Ainsi, les bâtonnets à cocktail seront en or 18 carats.

Créés par le groupe russe World of Diamonds, ces 50 «sparklers» d'une valeur de 1 million de dollars sont dotés d'un globe tournoyant décoré d'un diamant bleu et de 20 diamants blancs. Ils représentent le ciel et les pays visités.

Malgré ses apparences décadentes, ce voyage n'a pas seulement une vocation commerciale.

Le pack «Passport to 50» sera l'occasion de distribuer 2500 vélos à des enfants cambodgiens, ainsi que de l'eau potable à 50 000 enfants des Philippines, explique DreamMaker.

Les bénéfices réalisés grâce à ce voyage permettront aussi la construction de «centres de loisirs» pour 50 000 enfants britanniques gravement malades.

Les partenaires de l'initiative sont Water.org, Starlight Children's Foundation, Make-a-Wish Foundation et Whole Child International.

Les villes de cet exceptionnel itinéraire sont Koh Samui, Siem Reap, Katmandou, Agra, Florence, Sienne, Cannes, Moulinet, Londres, Barcelone, Ibiza, Marbella, Marrakech, La Havane, Knoxville, Kona, El Nido et une île secrète avant d'arriver à Manille.

Le séjour «Passport to 50» est le dernier tour du monde de ce type en date, Baccarat propose déjà un séjour «patrimoine» de 12 jours à 300 000 $ incluant des escales à New York, Istanbul, Moscou, Tokyo et Séoul et des nuits dans des hôtels cinq étoiles.

Le groupe hôtelier Four Seasons a quant à lui imaginé une croisière gastronomique de 135 000 $ visitant Séoul, Tokyo, Hong Kong, Mumbai, Copenhague et Paris.