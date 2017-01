19-01-2017 | 12h57

Si vous êtes fan de la série Le trône de fer (Games of Thrones), vous ne résisterez pas à ce bar éphémère situé en Écosse.

Implanté à Édimbourg, le Blood and Wine vous fait voyager jusqu'à Westeros.

Tous les mercredis et jeudis jusqu'en février, on y servir les cocktails, bières, verres de vin et pièces de charcuterie proposés par les créateurs du concept.