Ils cherchent une nounou pour faire le tour du monde

17-01-2017 | 11h56

Un couple d'Américains qui s'apprête à faire le tour du monde avec ses trois enfants est à la recherche d'une perle rare prête à se joindre à l'aventure.

Dans une vidéo publiée le 3 janvier sur leur compte YouTube Five Take Flight, Derek et M'Kenzie expliquent qu'ils ont «besoin d'aide». Ils souhaitent engager une personne pour s'occuper de leurs jeunes enfants, Porter, Beckett et Wren, durant leur voyage et pour aider la famille dans son voyage aux quatre coins du monde.

Le périple commencera en juillet et durera environ un an. L'itinéraire a de quoi donner envie de postuler. L'Islande, la Scandinavie, la Pologne, la Hongrie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, l'Autriche, l'Allemagne et la France constitueront la première partie du séjour.

Après un congé des Fêtes aux États-Unis, Derek, M'Kenzie, Porter, Beckett, Wren et leur nounou s'envoleront vers Hawaii, la Nouvelle-Zélande et l'Asie.

Salaire et dépenses payées

Le couple, qui prévoit continuer de travailler durant tout le séjour, paiera les voyages de son employé, de même que sa nourriture et son hébergement, et lui versera un salaire de 1200 à 1500 $ US par mois.

Sans surprise, cette offre d'emploi originale a attiré l'attention d'un très grand nombre de personnes depuis le début du mois, si bien que Derek et M'Kenzie ont décidé de mettre fin à la période de candidature.

Ils ont toutefois créé une liste d'attente. La date limite pour s'y inscrire est... aujourd'hui, le 17 janvier.

Voici le site pour soumettre sa candidature: fivetakeflight.com/flywithus.

Where you'll find us most mornings 🌅 . . . #FiveTakeFlight #Vlog #Family #FamilyVlog #FamilyBreakfast Une photo publiée par Tillotson Fam-ventures ✈️ (@fivetakeflight) le 15 Déc. 2016 à 7h32 PST