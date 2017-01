Paris: une touriste se fait voler 282 000 $ de biens

01-01-2017 | 12h44

Alors qu'elle essayait une paire de chaussures à la boutique Prada du centre commercial des Galeries Lafayette à Paris vendredi, une touriste qatarienne s'est fait voler son sac Louis Vuitton qui contenait des biens d'une valeur de 282 000 $.

Elle possédait entre autres une montre Rolex en or et diamant, des bijoux, un iPad et deux iPhone ainsi que 2 830 $ en petite coupure, a rapporté le journal français Le Parisien.

Les caméras de sécurité ont permis de capter les images des deux voleurs présumés. L'un d'eux serait une femme connue pour des vols à la tire.