À qui la chance? Ils font tirer leur voilier

02-12-2016 | 20h35

Vous avez toujours rêvé de voguer sur les mers du monde? Avec ce concours, vous avez au moins une chance sur 700 de gagner un voilier.

Lindsay et Nicolas sont deux jeunes Québécois qui ont décidé de partir faire le tour du monde en voilier en juillet 2015. Ils ont tout vendu, investi leur argent dans l’achat d’un bateau et sont partis, sans expérience de navigation, à la découverte de la planète en compagnie de leur chienne Safran et de leur chatte Ruelle.

Comme ils ont désormais besoin d’une plus grande embarcation pour poursuivre leurs aventures, ils ont décidé… de faire tirer leur voilier!

Pour participer à leur concours, il faut faire au moins un don de 50 $ sur le site suivant: www.sailboatfurminger.com/donation. En tout, 700 billets de 50 $ sont disponibles. Les deux voyageurs souhaitent amasser un montant de 35 000 $, ce qu’ils estiment être la valeur actuelle de leur voilier Hunter de 34 pieds.

Un périple à poursuivre

Au cours des derniers mois, Lindsay et Nicolas ont vogué le long de la côte est américaine, ainsi que dans les eaux de Miami, des Bahamas et des îles Turquoise. Comme ils l’expliquent dans une vidéo publiée sur YouTube il y a quelques semaines, ils sont en ce moment en République dominicaine et s’apprêtent à remettre les voiles.

Au programme? Les 18 pays des Antilles (avec 43 arrêts différents), la traversée du canal de Panama, la visite des îles Galápagos, de la Polynésie française et l’Australie. Ils comptent ensuite explorer les continents asiatiques et africains, avant de se rendre en Méditerranée.

En plus de pages Facebook et Instagram (nommées Sailboat Furminger), Lindsay et Nicolas ont désormais une chaine YouTube où il sera possible de suivre leurs aventures.

Quant au concours, il se termine le 15 décembre. Partirez-vous à l’aventure comme eux si vous gagnez?