Une patinoire construite sur 5000 poissons morts fait scandale

29-11-2016 | 15h26

Le parc Space World de Kitakyūshū, au Japon, a récemment dû faire face à de violentes critiques formulées à l’encontre de son attraction principale. Intitulée «Ice Aquarium», celle-ci se présente sous la forme d’une patinoire installée sur une vaste étendue de... 5000 poissons congelés.

L’idée initiale d’offrir aux visiteurs une expérience inédite, leur donnant «l’impression de glisser au-dessus de la mer» était pourtant bonne. Malheureusement, celle-ci a été concrétisée de la pire manière qui soit.

Des cadavres de poissons congelés dans la glace

Au lieu d’utiliser des reproductions d’animaux en plastique ou en résine, les concepteurs de l’attraction ont préféré, selon leurs explications, acheter directement des poissons morts dans un marché local pour les congeler dans la glace de la patinoire.

Il n’en fallait pas moins pour entraver complètement la magie du projet et transformer l’installation en un sordide cimetière marin. Les témoignages relayés sur les chaines de télévision locales et sur Internet rapportent une mise en scène particulièrement dérangeante.

Les cadavres des poissons, identifiés entre autres comme des maquereaux et des anchois de Norvège, se présentent pour la plupart la bouche béante avec parfois un filet de sang piégé dans la glace.

Les corps ont été soigneusement disposés en bancs pour former une flèche indiquant aux patineurs la direction à suivre. Ces formations côtoient des silhouettes de raies et de requins imprimées et déposées sous la glace pour plus de réalisme.

Fermeture de l'attraction

Une pétition a été publiée en ligne pour dénoncer le concept jugé sinistre, cruel et immoral. Alors que les responsables de la patinoire envisageaient de la laisser ouverte jusqu'au printemps, ils ont dû finalement revoir leurs plans.

La pression des internautes s’est faite de plus en plus pesante si bien que le parc a dû annoncer dimanche la fermeture de l’attraction. «Nous sommes profondément désolés pour les personnes qui se sont senties mal à l'aise vis à vis d’Ice Aquarium», a fait savoir la direction dans un communiqué repris par le Japan Times.

Un porte-parole a part ailleurs fait connaitre les intentions du parc quant à la procédure envisagée pour le démantèlement de la patinoire. Conformément au protocole initial, celle-ci devrait être dégelée de manière à pouvoir récupérer les poissons qui feront ensuite l’objet d’une cérémonie religieuse.