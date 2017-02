Trop chères, les croisières?

Lise Giguère 22-02-2017 | 04h00

Le monde des croisières est en pleine effervescence. Dans les chantiers maritimes, les commandes affluent tandis que le nombre de passagers augmente à une vitesse incroyable.

En 2015, plus de 23 millions de passagers ont privilégié ce type de vacances et les spécialistes prévoient qu'ils seront 35 millions d'ici cinq ans.

Malgré ces chiffres vertigineux, nombreux sont ceux qui demeurent persuadés que les croisières sont réservées à une élite parce que trop coûteuses pour eux. Qu'en est-il vraiment?

Quelques comparaisons

La croisière peut se comparer avantageusement aux autres façons de voyager. Par exemple, chez Transat, on propose une croisière autour de Cuba à bord du «Celestyal Crystal» à partir de 2119 $ par personne (vol compris). Parallèlement à cela, un séjour au Melia Buenavista de Cayo Santa Maria (forfait tout compris «Grand Luxe») est vendu à compter de 1919 $ par personne. Les 200 $ payés en plus pour la croisière permettent des escales à La Havane, Cienfuegos ou Santiago de Cuba. Ajouter ces excursions au départ de Cayo Santa Maria, dans le cadre d'un séjour tout compris, augmenterait le coût du voyage et la fatigue occasionnée par ces longues distances.

Toujours chez Transat, une croisière aux Petites Antilles à bord du «Pullmantour Zenith» est accessible à partir de 1989 $ par personne (vol inclus), alors qu'un forfait tout compris «distinction» au Grand Bahia Principe Punta Cana a un prix de départ de 1639 $ par personne.

Tout calculer

Plusieurs rétorqueront qu'au contraire des tout compris, les croisières, en général, n'incluent pas la boisson (sauf les croisières de luxe ou tout est véritablement compris dans le prix). Il existe cependant des forfaits offrant les consommations illimitées. Ce dernier est d'ailleurs compris dans les deux exemples précédents. À noter également que le «Pullmantour Zenith Zenith» offre la croisière gratuitement aux 16 ans et moins.

D'autres exemples? Chez Voyages CAA-Québec, on fait la comparaison entre sept jours en Jamaïque dans un tout compris 4 étoiles pour 2296 $ ou à Cancún pour 1589 $, et une croisière de sept jours en Méditerranée à 2549 $ (cabine intérieure) pour visiter de belles villes d'Europe. Si l'on préfère les îles, le circuit des Caraïbes de l'Est sur le «NCL Escape», au départ de Miami, est offert à 1455 $ (vol non inclus).

Prêts à essayer?

Line, comme plusieurs voyageurs, a longtemps hésité à délaisser les tout compris pour la croisière. C'est son conjoint qui l'a convaincue de franchir le pas. «J'ai découvert le luxe avec les tout inclus, explique-t-elle, je n'imaginais pas que les croisières m'offriraient davantage. Pourtant, c'est le cas. Je n'en reviens toujours pas de ce que j'ai vécu. J'ai visité plusieurs endroits et en bout de ligne, ça m'a coûté moins cher que si je m'étais payé des excursions pour fuir le tout inclus un jour ou deux.»

De son côté, Nicole, croisiériste convaincue, avoue privilégier ce type de voyage parce qu'il lui permet de découvrir de nouvelles cultures et cela, en toute sécurité. «J'ai souvent voyagé aux États-Unis et en Europe, mais jamais je ne me suis sentie autant en sécurité que sur un navire. Ça m'a donc permis de découvrir le Vietnam, Hong Kong, le Myanmar ou le Japon.

Conclusion

Tout cela mis en perspective, les croisières sont bel et bien à la portée de tous les voyageurs, mais tout dépend de ses attentes et de son budget. Comme pour n'importe quel voyage, il faut bien s'informer et consulter un spécialiste.

Un voyage, quel qu'il soit, est toujours trop cher s'il ne correspond pas à nos besoins.