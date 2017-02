Qui propose les meilleures croisières pour 2017?

16-02-2017 | 09h52

Si vous avez l'intention de partir au large pendant les vacances cette année, il est peut-être utile de consulter les résultats des derniers Cruisers' Choice Awards du site Cruise Critic. Ces récompenses sont décernées à partir des notes et des commentaires laissés sur le site par les passagers au cours des 12 derniers mois.

Pour cette septième édition, un trio de compagnies maritimes s'est imposé dans plusieurs catégories, des petits aux grands paquebots en passant par les moyens et les moyennement petits.

Le Disney Dream a confirmé sa réputation d'étalon absolu en matière de croisière, s'emparant du titre de meilleur paquebot de grande taille pour la troisième année consécutive.

Le bateau a également été élu à la première place du classement pour la qualité de ses cabines, du service, de ses salles et des excursions à terre.

Thalasso et «grotte à neige» sur le Viking Star

Le Disney Magic s'est adjugé le titre dans la catégorie des paquebots de taille moyenne ainsi que dans celle des meilleurs bateaux de croisière en famille.

Les touristes sans enfants en bas âge et ceux qui n'ont jamais fait de croisière se dirigeront avec bonheur vers le Viking Star, élu meilleur paquebot pour les débutants.

À l'inverse des navires les plus grands, le Viking Star propose des croisières davantage orientées vers les ports visités que vers le grand large, avec des itinéraires riches en escales plus longues que de coutume et permettant de passer de fréquentes nuits à l'ancre.

En contrepartie, il y a moins de loisirs disponibles à bord, comme les casinos ou les activités organisées. L'âge minimum pour naviguer y est de 16 ans. Notons tout de même la présence d'un spa nordique comportant une piscine de thalassothérapie, un bain de vapeur, un jacuzzi, un sauna et une «grotte à neige».

Le navire a aussi été honoré dans la catégorie des bateaux moyennement petits pour son rapport qualité-prix, son offre de restauration et la qualité de ses cabines.

Le "Celebrity Xpedition" s'est également vu décerner six récompenses dans la catégorie des petits navires, parmi lesquelles celle du meilleur navire, du meilleur rapport qualité-prix et des meilleures excursions à terre.

Ces récompenses se basent sur les avis laissés sur le site Cruise Critic par les passagers de croisières effectuées en 2016. Cruise Critic est la première communauté en ligne d'amateurs de croisière, et plus de 160 000 avis et commentaires figurent sur le site.

Voici quelques-uns des lauréats:

Meilleurs bateaux de croisière

Disney Dream (grand) - Disney Cruise Line

Disney Magic (moyen) - Disney Cruise Line

Viking Sea (moyennement petit) - Viking Ocean Cruises

Celebrity Xpedition (petit) - Celebrity Cruises

Meilleurs bateaux pour dîner

Celebrity Reflection (grand) - Celebrity Cruises

Marina (moyen) - Oceania Cruises

Viking Star (moyennement petit) - Viking Ocean Cruises

Wind Surf (petit) - Windstar Cruises

Meilleurs bateaux pour les loisirs

Allure of the Seas (grand) - Royal Caribbean International

Celestyal Crystal (moyen) - Celestyal Cruises

Viking Sea (moyennement petit) - Viking Ocean Cruises

Silver Shadow (petit) - Silversea Cruises

Meilleurs bateaux pour le service à bord

Disney Dream (grand) - Disney Cruise Line

Marina (moyen) - Oceania Cruises

Viking Sea (moyennement petit) - Viking Ocean Cruises

Paul Gauguin (petit) - Paul Gauguin Cruises

Meilleurs bateaux pour les excursions à terre

Disney Dream (grand) - Disney Cruise Line

Celestyal Crystal (moyen) - Celestyal Cruises

Viking Sea (moyennement petit) - Viking Ocean Cruises

Celebrity Xpedition (petit) - Celebrity Cruises

Meilleurs bateaux pour le rapport qualité-prix

Norwegian Sky (grand) - Norwegian Cruise Line

Celestyal Crystal (moyen) - Celestyal Cruises

Viking Star (moyennement petit) - Viking Ocean Cruises

Celebrity Xpedition (petit) - Celebrity Cruises

Meilleur bateau pour une croisière en famille

Disney Magic - Disney Cruise Line

Meilleur bateau pour une première croisière

Viking Star -Viking Ocean Cruises