Croisière: les nouveaux navires qui prendront la mer

Lise Giguère 06-12-2016 | 04h00

Chaque année, de nouveaux paquebots prennent la mer. 2017 ne fera pas exception et, encore une fois, le luxe semble avoir la cote.

Comme un petit navire

Nouveau navire amiral de la luxueuse compagnie italienne Silversea Cruises, le Silver Muse prendra la mer en avril. On promet de nouveaux standards pour ce vaisseau qui comptera autant de membres d'équipage que de passagers. On y accueillera 596 passagers, dans des cabines et suites de très grand luxe, huit restaurants et de grands espaces publics, le tout offrant l'intimité des petits navires.

Héritage nordique

En 2015, la compagnie Viking River Cruises, laquelle comme son nom l'indique se spécialise en navires fluviaux, lançait ses deux premiers navires océaniques, les Viking Sea et Viking Star. En 2017, deux autres viendront s'ajouter, le Viking Sky au début 2017 et le Viking Sun fin 2017. Comme c'est le cas sur leurs navires-jumeaux, les 928 passagers se retrouveront baignés dans un décor rappelant l'héritage nordique, mais surtout dans la lumière et la sérénité avec ce nouveau concept au design moderne et épuré et à l'ambiance zen.

Sanctuaire en mer

Misant sur l'espace réservé aux passagers, le Seabourn Encore est un navire ultra luxueux avec hébergement amélioré. Il prendra la mer en décembre et pourra accueillir 600 personnes dans ses suites qui disposent chacune d'une véranda privée. Seabourn, qui a reçu en 2016 le titre de «meilleure compagnie de croisière pour les petits navires» du Condé Nast Traveler, mise beaucoup sur The Retreat, un nouveau sanctuaire en mer.

Promenade de verre et langage des signes

Ce printemps, The Majestic, le nouveau navire de Princess Cruises, entreprendra ses premières croisières en en Europe. Il y passera l'été avant de partir pour la Chine, qui sera sa base. Comme ses navires-jumeaux Regal et Royal, il pourra accueillir 3560 passagers dans ses 1780 cabines. Il disposera d'une promenade en verre, de nombreux restaurants et bars, d'un casino, etc. Petite particularité, tous les activités, spectacles et consignes seront expliqués en langage des signes.

Cirque du Soleil en mer

Le MSC Meraviglia, le premier d'une flotte de quatre navires qui devraient être les plus imposants d'Europe, prendra la mer cet été. Il comptera 3000 cabines, plus de 32 000 m2 d'espaces publics et aura une capacité d'accueil de 7250 personnes, dont 5700 passagers. Ce bateau de MSC Croisières suivra le programme Ecorizon qui encadre la gestion des ressources énergétiques en espect avec l'environnement. À bord, les passagers pourront assister au premier spectacle en mer du Cirque du Soleil. Toujours chez MSC Croisières, le MSC Seaside commencera sa navigation en décembre 2017. On y trouvera une promenade offrant une vue à 360e sur la mer des Caraïbes sur laquelle il naviguera.

Le plus grand voilier du monde

La compagnie de croisière de grand luxe Star Clippers s'apprête à lancer le plus grand voilier du monde, le Flying Clipper, un cinq mâts qui hissera ses 6350 m2 de voiles à la fin 2017. Il pourra accueillir 300 passagers dans ses 150 cabines et suites luxueuses. Quelque 140 membres d'équipage veilleront à leur bien-être. À bord: trois piscines, une bibliothèque, un piano-bar ainsi qu'une large plate-forme destinée aux sports nautiques.