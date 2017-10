Un road trip gourmand dans le Montréal souterrain? On dirait bien!

Sarah Bergeron-Ouellet 12-10-2017 | 08h00

Quand un touriste nous parle de la «ville souterraine» de Montréal, on est plusieurs à lever les yeux au ciel. Non mais qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, ce réseau de couloirs et de commerces creusé sous le centre-ville?

Le magazine Caribou a peut-être trouvé une réponse à cette question, et les foodies risquent d'être les premiers surpris!

Le 21 octobre prochain, l'équipe du magazine organise un tour guidé gastronomique dans le fameux Montréal souterrain - le RESO -, à la découverte de ses plus surprenants cafés, restaurants de fast food et tables gastronomiques.

La virée sera menée par Mélissa Simard, la propriétaire de l'agence Tours de la table, et l'initiative fait suite à un reportage de Marie-Julie Gagnon publié sur le sujet dans le dernier numéro du magazine.

«Caribou vous invite à parcourir une partie des 32 kilomètres de couloirs sous le centre-ville pour déguster ce qui s'y fait de meilleur, tout en apprenant plus sur l'histoire du RESO et de quelques-uns des centaines d'établissements qui communiquent avec celui-ci.»

Intéressés?

Le tour comprend des dégustations, dure 5 h et coûte 100 $ par personne. Pour vous y inscrire ou en savoir plus sur Caribou, c'est par ici.