WestJet va lancer sa ligne aérienne à bas coût en 2018

Agence QMI 27-09-2017 | 15h05

CALGARY | Les avions rose et blanc de Swoop Airlines, le transporteur aérien à rabais que compte lancer WestJet, commenceront à sillonner le ciel du Canada dès 2018.

Avec cette nouvelle compagnie, WestJet a l'intention d'offrir des billets jusqu'à 40 % moins cher que les prix actuellement en vigueur au pays. Pour y parvenir, Swoop Airlines va offrir un service «à la carte» où les collations, repas, bagages en soute et divertissements à bord seront tous offerts en extra.

«Le nom Swoop dénote exactement ce que nous comptons faire. [...] Nous planifions balayer (to swoop, en anglais) le marché canadien avec un nouveau modèle d'affaires qui offrira de bas prix et plus d'opportunités pour les Canadiens de voyager», a expliqué le vice-président exécutif de WestJet, Bob Cummings, dans un communiqué.

Dans un premier temps, Swoop Airlines compte exploiter six Boeing 737-800, des avions moyen-courriers comptant entre 180 et 190 places. Leur nombre pourrait grimper jusqu'à 10 appareils, a précisé M. Cummings au «Financial Post».

La liste des villes qui seront desservies par Swoop n'a toutefois pas été révélée pour le moment.

Le quartier général de Swoop Airlines se situera à Calgary, comme celui de WestJet, de façon à ce que la compagnie à rabais puisse se servir des installations de sa maison-mère pour économiser.

Swoop Airlines peut s'attendre à affronter une solide concurrence sur le marché des vols à bas prix. Notamment, Canada Jetlines entend lancer son propre service au cours de l'été 2018, tandis qu'Air Canada entend bien tirer son épingle du jeu avec son service à rabais Air Canada Rouge.