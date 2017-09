Air Transat: des offres trop belles pour être vraies

04-09-2017 | 04h00

Après avoir fait la publicité de billets d'avion pour l'Europe à très bas prix au cours du weekend, Air Transat a annulé plusieurs de ses offres résultant d'une erreur de son système informatique, selon ce qu'a rapporté lundi le réseau Global News.

La compagnie d'aviation offrait notamment des billets aller-retour reliant Montréal à Paris pour 150 $, Toronto à Venise pour 260 $ et Vancouver à Amsterdam pour 169$. Son offre la plus surprenante était un vol aller-retour entre Toronto et Dublin à 108 $.

Des sites internet de voyage ont affiché ces offres, précisant toutefois qu'il pouvait s'agir d'erreurs et que le transporteur pourrait éventuellement les annuler et procéder à des remboursements. Ils conseillaient également aux acheteurs d'attendre la confirmation de la transaction ou la réception des billets électroniques avant de planifier le reste de leur voyage.

Ces offres étaient effectivement trop belles pour être vraies. Air Transat a indiqué qu'elles résultaient d'une erreur de leur système informatique. Certains clients pourront profiter de leurs billets à bas prix, mais d'autres recevront une annulation de leur offre.

«Certains billets achetés vendredi après-midi n'ont pas été émis. Nous travaillons présentement avec les clients qui ont rencontré ce problème pour les assister dans leurs préparatifs de voyage», a indiqué Debbie Cabana, d'Air Transat, en entrevue à Global News.

«Les réservations qui ont été complétées seront honorées. Nous travaillons à rétablir les autres réservations avec les clients qui ont un numéro de dossier.»

Les gens qui ont reçu une confirmation de réservation officielle de la part d'Air Transat devraient être en mesure de conserver leurs billets.