Un parc gonflable flottant attend les familles à la plage d'Oka

03-08-2017 | 04h00

Envie de faire quelques rebonds? Le parc national d'Oka a une nouveauté pour vous et vos enfants: Aquazilla, un parcours aquatique gonflable installé sur l'eau.

Ce module géant se décrit comme le plus gros parc gonflable au Québec.

Il est fait de 41 modules de jeux comprenant des glissoires, des passerelles et des plateformes. Le but est de sauter, de glisser, de courir, de grimper, de tomber dans l'eau et de rebondir un peu partout.

Le parc national d'Oka précise que l'activité est réservée aux personnes de 6 ans et plus (1,10 m minimum) qui savent nager.

Fêtes d'enfants, camps de jour et familles sont les bienvenus, tout comme les «groupes corporatifs». Vous cherchiez une façon de ressouder les liens dans votre équipe de travail?

Le prix est de 12 $ pour une heure pour les enfants de 6 à 13 ans et de 15 $ pour les «adultes» de 14 ans et plus, frais de stationnement et d'accès au parc national en sus. Pour voir les tarifs familiaux et autres promos, c'est par ici.

Aquazilla est aussi présent au parc Jean-Drapeau, à Montréal. Les détails sont par là.