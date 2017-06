Huttopia bientôt dans les montagnes Blanches

22-06-2017 | 16h00

Chalets, tentes de prêt-à-camper et sites de camping: le réseau de «glamping» Huttopia s’installe au pied des montagnes Blanches, au New Hampshire.

Le centre de villégiature Huttopia White Mountains ouvrira ses portes le 30 juin à North Conway, non loin des principaux sentiers de randonnée du mont Washington.

Le site proposera divers types d’hébergement en nature, comme des chalets tout équipés, des espaces de camping ou encore des tentes de prêt-à-camper. Ces tentes de toile avec plancher de bois peuvent loger de deux à cinq personnes et sont dotées de l’électricité, de l’eau courante et (dans certains cas) d’une salle de bain complète.

Comme dans les Cantons-de-l’Est

Plusieurs amateurs de glamping («camping glamour») québécois connaissent déjà le concept du centre de villégiature Huttopia, puisque la compagnie a ouvert un site similaire à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, en 2015.

«Huttopia White Mountains constitue la suite logique du succès que nous connaissons avec Sutton depuis l’ouverture de notre premier site au Québec en 2015», a expliqué Céline Bossanne, cofondatrice de l’entreprise et directrice du marketing, dans un communiqué. «Le choix des White Mountains et de la Nouvelle-Angleterre, c’est d’abord un coup de cœur pour le lieu et la région (...)», a-t-elle ajouté.

Situé au bord d’un lac et d’une plage, Huttopia White Mountains offrira aussi une piscine avec terrasses, ainsi qu'un comptoir à snacks et à pizzas.

Le site se trouve environ quatre heures de route de Montréal et à deux heures des plages du Maine.

Le réseau Huttopia a été fondé à Lyon, en France, en 1999, et regroupe plusieurs centres de villégiature en France. Au Québec, la compagnie s’est d’abord fait connaître grâce à ses tentes de prêt-à-camper, implantées dans les parcs nationaux de la province en 2008 sous le nom de tentes Huttopia.