Trump Organization: une chaîne d'hôtels pour l'Amérique profonde

06-06-2017 | 12h00

Des hôtels milieu de gamme au coeur de l'Amérique profonde chère à Donald Trump: c'est le nouveau projet dévoilé par la Trump Organization, société qui chapeaute les affaires du président américain et de sa famille.

La division hôtelière de la société, connue pour ses complexes hôteliers de luxe, a annoncé dans un communiqué le lancement de ce nouveau concept, baptisé "American Idea" (idée américaine): l'idée n'est pas de construire de nouveaux hôtels mais de s'associer à des hôtels existants, à commencer par la région du delta du Mississippi.

Il s'agit d'«offrir, aux touristes comme aux promoteurs hôteliers, une alternative aux offres banales actuelles du milieu de gamme», souligne le communiqué.

Ces hôtels «seront des endroits où l'on peut se détendre, s'amuser», tout en profitant d'une «hospitalité gracieuse», «de la couleur locale et d'un service authentique», ajoute-t-il.

Trois accords ont déjà été signés avec des partenaires, indique le communiqué, sans préciser lesquels.

Selon le patron de la division hôtelière, Eric Danziger, cité par le New York Times, l'idée serait née pendant la campagne présidentielle, lorsque Trump et ses enfants sillonnaient l'Amérique, accueillis par des foules enthousiastes dans de nombreux États du coeur du pays, loin des grandes métropoles des côtes Est et Ouest qui ont voté en majorité pour la démocrate Hillary Clinton.

Si le delta du Mississippi est l'une des régions à avoir soutenu Donald Trump, M. Danziger a assuré qu'«il n'y avait pas de pensée politique» derrière le projet et que les comtés du Mississippi où seraient implantés les premiers hôtels avaient voté majoritairement pour Hillary Clinton.

Depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche fin janvier, il a abandonné à ses fils Donald Jr et Eric les rênes de la Trump Organization, même s'il a gardé ses parts au sein de la société new-yorkaise.

Pour répondre aux multiples accusations de conflits d'intérêt, la Trump Organization, qui possède, outre ses hôtels, de nombreux immeubles de luxe et clubs de golf, a assuré qu'elle ne nouerait aucun nouveau contrat à l'étranger tant que Donald Trump serait au pouvoir.