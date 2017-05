WestJet illumine le désert pour ses passagers

10-05-2017 | 17h13

Les 160 passagers du vol 1118 de WestJet en route vers Las Vegas ont eu toute une surprise en survolant le désert, quelques heures après leur départ de Toronto, le 3 mai dernier.

La compagnie aérienne a construit et illuminé pour eux une grande roue de loterie d'un kilomètre de diamètre dans le désert de l'Utah.

Comme on peut le voir sur une vidéo promotionnelle publiée sur YouTube, la grande roue s'est mise à clignoter comme une machine à sous au moment du passage de l'appareil, avant de former un numéro de siège visible du ciel.

La passagère assise dans le siège en question - le 4 A - a remporté un forfait VIP à Las Vegas, comprenant vols, nuitées au Venitian, repas et billets de spectacles divers, ainsi qu'une séance de magasinage de 2500 $ US au centre d'achats du Caesar's Palace. Les autres passagers du vol 1118 ont aussi reçu des surprises, comme des rabais pour le Cirque du Soleil.

Deux records Guinness

La grande roue lumineuse de WestJet n'a pas fait que des heureux. Elle lui a aussi valu deux records Guinness officiels: celui de l'image projetée la plus lumineuse, et celui de la plus grande projection circulaire.

Selon la compagnie aérienne, l'élaboration de ce coup de pub a nécessité six mois de préparation, six jours de construction, une équipe de 40 personnes et pas moins de 18 740 mètres de câbles.

Ce n'est pas la première fois que WestJet concocte de telles surprises. Elle est désormais connue pour ses événements «Miracle de Noël», où elle offre des présents à des passagers. L'an dernier, elle parachuté des cadeaux aux résidents éprouvés de Fort McMurray, en Alberta.

