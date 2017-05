La route des bières bientôt dévoilée

10-05-2017 | 16h44

Les amateurs de bières artisanales pourront bientôt s'orienter à l'aide d'une carte pour découvrir les microbrasseries du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et même des Îles-de-la Madeleine.

En passant par Saint-André-de-Kamouraska, Sainte-Anne-des-Monts, Amqui et Carleton-sur-Mer, le parcours créé par les Brasseries de l'Est compte douze arrêts.

Les amateurs de houblon pourront ainsi déguster plus de 150 bières artisanales, incluant celle du Bien et le Malt de Rimouski et de la Fabrique de Matane.

La carte sera accessible par le biais d'une application pour téléphone intelligent au début de l'été.