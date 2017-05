L'hôtel Mount Stephen accueille ses premiers clients

02-05-2017 | 17h18

L'hôtel aménagé dans la Maison George-Stephen à Montréal va accueillir mardi ses premiers clients, à temps pour le 375e anniversaire de la ville.

L'immeuble patrimonial érigé en 1880 a subi une cure de rajeunissement de 20 millions $ pour être transformé en hôtel de luxe après la fermeture du club privé qu'il abritait.

La fourchette de prix s'établit entre 400 $ et 700 $ la nuit pour la majorité des 90 unités de l'hôtel. Mais si votre budget le permet, la suite royale, qui occupe tout le dernier étage, est accessible pour 6500 $ la nuit.

L'hôtel situé sur la rue Drummond, en plein coeur du centre-ville, appartient au Groupe immobilier et hôtelier Tidan. Il s'agit de l'un des trois hôtels canadiens à figurer au palmarès des Leading Hotels of the World.

«Ce projet de mise en valeur immobilière nous tenait à cœur. Nous voulions faire revivre ce site patrimonial tout en dotant Montréal d'un nouveau fleuron», a dit lundi Mike Yuval, cofondateur de l'entreprise montréalaise Tidan.

La Maison George-Stephen a été érigée en 1880 par le baron du même nom, qui était l'un des pionniers de l'industrie ferroviaire au Canada. Le bâtiment d'origine abrite le restaurant de l'hôtel et quelques salles de réunion. Les chambres et les suites ont été aménagées dans un nouveau bâtiment annexé au site patrimonial. Le hall de l'hôtel et le comptoir d'accueil se trouvent aussi dans la nouvelle aile.

Les travaux n'ont pas été de tout repos. En janvier 2016, des fissures sont apparues dans la façade de pierre et des poutres ont dû être installées pour soutenir la structure.