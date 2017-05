WestJet achète 10 Boeing 787-9 Dreamliner

Agence QMI 02-05-2017 | 08h47

WestJet agrandit sa flotte avec l'acquisition de 10 Boeing 787-9 Dreamliner pour desservir de nouvelles destinations en Asie et en Amérique du Sud, ainsi qu'augmenter ses vols vers l'Europe.

Ces appareils seront livrés de 2019 à 2021. La compagnie aérienne albertaine a également annoncé lundi qu'elle s'est dotée d'option d'achat pour 10 autres avions du même modèle qui seraient livrés avant 2024.

«Cette commande représente un nouveau chapitre exaltant de l'histoire de WestJet», a mentionné Gregg Saretsky, président et chef de la direction de WestJet, par communiqué.

«Maintenant, avec notre flotte d'appareils commerciaux des plus sophistiqués sur le marché, nous concentrerons nos efforts à faire croître davantage notre présence à l'échelle internationale et à faire découvrir notre expérience client primée à encore plus de voyageurs», a-t-il ajouté.

WestJet a souligné que le Boeing 787-9 Dreamliner a une autonomie de plus de 14 000 km et qu'il consomme 20 % moins de carburant que le Boeing 767. Ces appareils seront propulsés par des moteurs GEnx-1B de General Electric.

En vertu de cette entente,15 commandes fermes de Boeing 737 MAX prévues de 2019 à 2021 pour WestJet ont été transformées en options d'achat.