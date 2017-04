United Airlines n'en finit plus d'être attaquée

12-04-2017 | 15h21

Les choses commencent à devenir sérieuses après l'incident ayant eu lieu dimanche dans un avion «surbooké» de la compagnie United Airlines à l'aéroport de Chicago.

Le cours de l'action United Airlines plonge, des voyageurs fréquents déchirent leur carte de fidélité, une compagnie concurrente part à l'attaque avec une nouvelle publicité sarcastique, et l'incident a fait le tour du monde, jusqu'aux plus hautes instances gouvernementales américaines.

Le 11 avril, Emirates a publié une vidéo sarcastique et assez audacieuse sur Twitter, obtenant sa revanche sur le PDG d'United Airlines, Oscar Muñoz, qui avait déclaré en mars: «Ces compagnies [du Golfe] ne sont pas de vraies compagnies».

La réponse d'Emirates est sans appel: «Eh bien, M. Muñoz, selon TripAdvisor, le plus grand site de voyages au monde, non seulement nous sommes une vraie compagnie aérienne, mais nous sommes la meilleure.»

Le message se termine par une parodie du slogan d'United «Fly the friendly skies» («volez dans un ciel amical»): «Volez dans un ciel amical, mais sur une vraie compagnie.»

Traîné par les policiers

L'incident dont il est question, devenu viral depuis dimanche soir, concerne une série de vidéos dans lesquelles on peut voir un passager extirpé de force d'un vol domestique «surbooké»d'United Airlines en partance de l'aéroport O'Hare de Chicago.

Des agents de la sécurité aérienne y sont vus en train d'arracher l'homme de son siège avec une telle violence que sa tête heurte l'accoudoir côté couloir, suscitant la réaction outragée des autres passagers.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik — Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) 9 avril 2017

Les déclarations tièdes d'Oscar Muñoz ont été accueillies par les moqueries et la colère du public.

Mardi, il a rendu public son dernier communiqué en date, promettant de revoir les procédures d'United Airlines en ce qui concerne le volontariat en cas de surréservation, ainsi que la manière dont la compagnie travaille avec les autorités aéroportuaires. Ces deux aspects seront l'objet d'un rapport qui sera publié le 30 avril.

«L'événement horrible qui a eu lieu sur ce vol a provoqué de nombreuses réactions chez chacun d'entre nous: l'outrage, la colère, la déception. Je partage ces sentiments, et avant toute chose, je souhaite m'excuser du plus profond de mon cœur pour ce qui s'est passé», a-t-il écrit, ajoutant: «Je veux que vous sachiez que nous acceptons pleinement nos responsabilités et que nous allons travailler à corriger cela. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.»

Quand tout le monde s'en mêle

Par ailleurs, l'incident a eu comme conséquences supplémentaires la chute spectaculaire du cours de l'action United Airlines et une réaction au plus haut niveau gouvernemental américain.

Durant une conférence de presse tenue le 11 avril, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a abordé le sujet en déclarant être certain que le président Trump avait vu les vidéos mais que l'incident ne requérait aucune réaction au niveau fédéral.

«Je ne crois pas qu'après avoir vu cette vidéo on ne puisse pas être un peu perturbé par le traitement qu'y subit un autre être humain», a-t-il déclaré.

L'incident a aussi provoqué une réaction du ministre des Transports canadien, Marc Garneau, qui a promis de ne jamais laisser un tel incident se produire au Canada. Il a ajouté qu'une charte des droits du passager, qui prendra effet en 2018, s'attaquera au problème des surréservations, en plus de fixer les règles concernant les changements de vol, les tarifs des compagnies aériennes et les bagages perdus.

Au sujet du passager

Outre leurs innombrables réactions sur les réseaux sociaux, à base de «mèmes» créatifs et de slogans détournés, les consommateurs ont également exprimé leur colère en découpant leurs cartes de fidélité et de crédit United Airlines et en publiant la photo du résultat sur Twitter.

Par ailleurs, des journalistes du périodique américain Courier-Journal ont pu identifier le passager, un médecin du nom de David Dao, dans un article vivement critiqué pour avoir creusé dans le passé de l'homme et ajouté une nouvelle couche à l'affaire.

Selon le Courier-Journal, David Dao a été condamné pour des délits liés à la drogue en 2005 et s'est fait retirer sa licence d'exercer la médecine.

«C'est honteux que ce journaliste n'hésite pas à entacher la réputation de cet homme. Qu'est-ce que son 'passé trouble' a à voir avec le désastre de ce vol United Airlines? Son passé ne justifie aucunement que la compagnie l'ait passé à tabac», s'insurge un internaute dans l'un des commentaires les plus «aimés» sur l'article.

Par la voix de ses avocats, David Dao a remercié le public pour son soutien et a fait savoir qu'il ne ferait plus aucune déclaration avant d'être sorti de l'hôpital. Il a saisi des avocats spécialisés dans les dommages corporels et la gouvernance d'entreprise, et devrait attaquer en justice la compagnie.