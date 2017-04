Expulsion musclée (et critiquée) d'un passager d'United

La compagnie aérienne américaine United Airlines faisait l'objet lundi de nombreuses critiques et d'appels au boycott après l'expulsion musclée par des policiers d'un passager muni d'un billet, qui refusait de sortir d'un vol surbooké aux États-Unis.

Des cris indignés retentissent sur les vidéos mises en ligne par des passagers, montrant le moment où trois policiers de Chicago s'approchent d'un homme déjà installé dans son siège. Ce dernier commence à hurler lorsque l'un d'entre eux le saisit de force et se cogne apparemment sur le repose-bras avant d'être traîné au sol jusqu'à la sortie.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik