Le couple Obama en vacances en Polynésie française

10-04-2017 | 10h15

L'ancien président des États-Unis Barack Obama prend des vacances à Moorea, une île de Polynésie française, avec son épouse Michelle, a affirmé lundi la chaîne polynésienne TNTV.

Barack Obama a été vu et photographié à bord d'un yacht, puis en train de nager tandis que son épouse Michelle s'est essayée au stand up paddle (SUP), un sport qui consiste à ramer debout sur une longue planche, dans une baie de Moorea, à une demi-heure de ferry de Tahiti, selon la même source.

Barack Obama était arrivé le 15 mars en jet privé à Tahiti, l'île la plus peuplée de Polynésie française.

Vers Tetiaroa

Selon TNTV, il avait changé d'avion pour se rendre aussitôt à Tetiaroa, un atoll qui abrite l'un des hôtels écologiques les plus luxueux au monde, le Brando, et sur lequel séjourna l'acteur américain Marlon Brando, tombé amoureux des lieux lors du tournage des Révoltés du Bounty.

Dans cet atoll, Barack Obama a effectué, seul avec ses gardes du corps, plusieurs visites avec des guides naturalistes ou des scientifiques, Tetiaroa disposant d'un centre de recherches sur la faune et la flore.