Elle tombe d'un pont en voulant prendre un «selfie»

07-04-2017 | 09h32

Une jeune femme a fait une chute d'environ 18 mètres, mardi, alors qu'elle tentait de prendre un «selfie» sur l'un des plus hauts ponts des États-Unis, rapporte Travel and Leisure.

Selon la police locale citée dans l'article, la victime se promenait sur les poutres situées en dessous du Foresthill Bridge, en Californie, au moment de l'incident.

Ce pont de 223 mètres se trouve à environ une heure de Sacramento et il est considéré comme le plus haut de l'État. Il serait aussi parmi les dix plus hauts ponts du pays.

Sur la page Facebook du shérif du comté de Placer, on peut lire que la femme a été transportée par hélicoptère dans un hôpital et qu'elle «devrait survivre».



«Cette jeune femme est très chanceuse d'être en vie et les conséquences auraient pu être bien pires pour elle, ses amis et sa famille», peut-on lire également sur la page Facebook du shérif.

Des photos risquées

Se promener sur les poutres en dessous du pont Foresthill est interdit et passible d'amende, mais comme le mentionne Travel and Leisure, les visiteurs sont nombreux à s'y rendre malgré tout. Sur Instagram, on trouve énormément de photos prises à cet endroit.

Aux États-Unis comme ailleurs, les incidents impliquant des «selfies» semblent se multiplier. Selon une étude citée par le Boston Globe, 127 personnes seraient mortes en prenant des autoportraits entre mars 2014 et septembre 2016.