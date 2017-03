Europe: un demi-milliard de voyageurs internationaux en 2016

31-03-2017 | 09h32

Malgré une année turbulente marquée par des attentats terroristes et le Brexit, les voyageurs n'ont pas été dissuadés de visiter l'Europe. Les arrivées de touristes internationaux y ont augmenté de 4% pour atteindre un demi-milliard de visiteurs en 2016, selon l'Organisation mondiale du tourisme.

Les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme ont été présentées dans le rapport préliminaire European Union Short-Term Tourism Trends.

En 2016, le taux de croissance du tourisme international en Europe était supérieur à la moyenne mondiale. Les 21 millions d'arrivées supplémentaires dans les 28 pays membres de l'UE ont donc porté le total à 499 millions de visiteurs.

2016 constitue la septième année de croissance soutenue consécutive pour ces 28 pays européens.

Ce rapport sur les tendances touristiques dans l'UE s'inscrit dans un projet appelé «Enhancing the Understanding of European Tourism». Il vise à surveiller l'évolution des tendances du marché européen, à améliorer le traitement des données et à favoriser la promotion du tourisme culturel, durable et responsable. Le projet prendra fin en février 2018.

L'Organisation mondiale du tourisme a fait de 2017«l'Année internationale du tourisme durable pour la développement».

Parmi les piliers de cette initiative: la promotion d'une croissance économique durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la promotion des valeurs culturelles, de la diversité, du patrimoine, de la paix et de la sécurité.