« Notre cerveau est à Montréal », dit son président - CAE célèbre ses 70 ans

Agence QMI 27-03-2017 | 21h35

Leader mondial des simulateurs de vol et de la formation des pilotes, la multinationale CAE fête ses 70 ans d'existence cette année, et son président a tenu à souligner l'importance de ses activités à Montréal où travaillent 3200 de ses 8000 employés dans le monde.

«Notre cerveau est à Montréal, pas seulement notre siège social», a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction, lors d'une entrevue dans le segment «Carte d'affaires» de TVA Nouvelles.

M. Parent a affirmé qu'il y avait approximativement 200 000 pilotes d'avion en action chaque jour dans le monde et que CAE avait contribué à la formation d'une bonne partie d'entre eux.

«Sans aucune exagération, la grande majorité de ces pilotes-là ont été formés et continuent à faire leur formation sur l'équipement conçu, assemblé et livré ici sur Côte-de-Liesse par des Montréalais», a dit M. Parent.

CAE est partenaire de Bombardier pour la formation des pilotes de la famille d'avions CSeries, et M. Parent a exprimé sa confiance à l'égard de la nouvelle gamme d'appareils.

«Je suis certain que ça va avoir un franc succès», a déclaré M. Parent.

Le domaine militaire aussi

Outre son rôle dans l'aviation civile, la compagnie CAE est également très présente dans le domaine militaire, et son président voit d'un bon oeil l'éventualité d'une hausse des dépenses dans le secteur de la défense aux États-Unis.

«Dans la mesure où le budget de la défense augmente, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie et, nous, on est un acteur important, a affirmé M. Parent. On a 2500 employés aux États-Unis et on vend beaucoup dans le secteur de la défense à travers le monde, pas seulement aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour nous.»

CAE a été fondée en 1947 par Ken Patrick, un ancien officier de l'Aviation royale canadienne (ARC).

Au début, l'entreprise, située dans un hangar vacant à l'aéroport de Saint-Hubert, était connue sous le nom de Canadian Aviation Electronics Ltd. Avec 18 employés, elle assurait la réparation et la révision des équipements de communication au sol ainsi que l'installation des parcs d'antennes dans l'Arctique pour l'ARC.

C'est en 1952 qu'elle s'est lancée dans la fabrication de simulateurs de vol avec un contrat de l'aviation canadienne pour l'appareil CF-100.

Marché de la formation

Plus récemment, depuis le début des années 2000, l'histoire de CAE a notamment été marquée par son entrée dans le marché de la formation.

Elle a d'abord ouvert ses propres centres de formation à Sao Paulo et à Toronto, et son réseau a par la suite pris rapidement de l'expansion par le biais d'acquisitions et de partenariats. Vers 2006, son réseau de formation était présent sur cinq continents.