Leggings chez United Airlines: des vedettes s'en mêlent

Des célébrités comme Patricia Arquette et Sarah Silverman s'en sont pris aux patrons de la compagnie aérienne, United Airlines, pour ne pas avoir autorisé des jeunes filles à porter des leggings sur un vol.

La passagère Shannon Watts a affirmé que les filles ont été obligées par les employés de United Airlines de se changer à l'embarquement, avant d'être acceptées sur leur vol au départ du Colorado pour le Minnesota.

«Un agent de United (Airlines) empêche les filles d'embarquer sur un vol de Denver à Minneapolis parce que le legging n'est pas autorisé?, a-t-elle publié sur Twitter, dimanche. Elle les oblige à se changer ou à mettre des robes par dessus leurs leggings sinon elles ne peuvent pas embarquer. Depuis quand @united contrôle la tenue des femmes?», a-t-elle ensuite partagé.

2) She's forcing them to change or put dresses on over leggings or they can't board. Since when does @united police women's clothing?