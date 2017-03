Maintenant des guides de voyage sur des continents entiers

21-03-2017 | 13h39

Lonely Planet lance le 23 mars une toute nouvelle collection de carnets de voyage, plutôt atypique puisque chaque exemplaire couvrira un continent dans sa totalité. Une nouveauté pratique pour les backpackers qui prévoient de sillonner l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique du Sud.

Lors d'un voyage de l'autre côté de la planète, on en profite généralement pour optimiser le déplacement et visiter un maximum de choses, quitte à se déplacer dans plusieurs pays. Les plus chanceux prévoient un voyage de plusieurs mois pour faire le plein de connaissances. C'est souvent le cas des 18-35 ans, à qui s'adresse cette nouvelle collection de guides.

Ainsi, il n'est pas rare pour un voyageur parti à la découverte du Vietnam de traverser le Mékong pour remonter vers Siem Réap et se donner des chances de découvrir les temples d'Angkor. Ceux qui ont davantage de temps pousseront la route encore au nord pour un dépaysement total au Laos.

Cette nouvelle forme de voyages bien réelle a donné l'idée à Lonely Planet de compiler toutes les informations essentielles dans un seul et même ouvrage. L'Asie du Sud-Est bénéficiera ainsi d'une mise en lumière pour le lancement de cette nouvelle collection le 23 mars. Au total, onze pays composeront un itinéraire de 1018 pages. Les baroudeurs auront l'occasion de traverser le Brunei, la Malaisie, Myanmar (Birmanie), les Philippines, Singapour ou encore le Timor-Oriental.

Comme à son habitude, Lonely Planet passe au peigne fin les sites incontournables à visiter, dresse la liste de restaurants et des hébergements fiables. Surtout, les routards auront à disposition les informations pratiques en lien avec le passage des frontières. Les voyageurs peuvent être contraints d'opter pour un visa à entrées multiples s'ils souhaitent retourner dans un pays traversé précédemment. Il est important aussi de connaître les formalités imposées aux postes aux frontières.

L'Amérique du Sud composera l'autre choix de la collection intitulée Big Trips. Autre destination du monde privilégiée des backpackers, le continent se dévoile dans un pavé de 1158 pages, qui s'intéresse à l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, de l'Equateur, la Guyane, le Guyana, le Paraguay, le Pérou, le Suriname, l'Uruguay et le Venezuela.

Les guides Big Trips seront disponibles au prix de 29,50 euros (42,50 $).