Royal Jordanian: interdiction d'appareils électroniques en cabine sur le vol de Montréal

Agence QMI 20-03-2017 | 15h01

La compagnie aérienne Royal Jordanian en a surpris plus d'un lundi après-midi en annonçant que les appareils électroniques, à l'exception des téléphones cellulaires et des appareils médicaux, seront interdits en cabine sur certains de ses vols à destination de New York, Chicago, Detroit et Montréal.

La mesure doit entrer en vigueur mardi, a indiqué la compagnie sur son compte Twitter.

«À la suite d'instructions des départements américains concernés, nous désirons informer nos passagers en partance ou à destination des États-Unis qu'il est strictement interdit de transporter en cabine durant nos vols tout appareil électronique ou électrique, peut-on lire dans le message de Royal Jordanian. Les appareils interdits, par exemple des ordinateurs portables, des tablettes, des caméras, des lecteurs de DVD et des jeux électroniques, etc., peuvent être transportés dans les bagages enregistrés seulement.»

La compagnie n'a pas précisé les raisons exactes derrière cette mesure, ni de quelles instances américaines provenaient les instructions dont elle a fait mention.

Sur les médias sociaux, dans la foulée de l'annonce, plusieurs internautes s'interrogeaient sur cette mesure, demandant notamment si d'autres compagnies aériennes étaient touchées par les instructions américaines.