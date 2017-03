Des dizaines de vols annulés à Montréal-Trudeau

14-03-2017 | 16h41

Alors que les centimètres s'accumulent dans le nord-est des États-Unis et que le Québec se prépare à recevoir sa pire tempête de neige de l'année, les services sont déjà perturbés à l'aéroport international Montréal-Trudeau.

En début de journée, des dizaines de vols en provenance et à destination des États-Unis étaient déjà annulés. Parmi les destinations touchées se trouvent notamment New York, Boston, Philadelphie, Newark et Washington. Certains vols faisant la liaison avec Toronto ont aussi été annulés.

Plusieurs vols pourraient aussi être retardés au cours de la journée.

Les voyageurs qui doivent prendre l'avion aujourd'hui sont invités à consulter l'état de leur vol sur le site d'Aéroports de Montréal ou encore auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport.