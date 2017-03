Qatar Airways introduit le lit double pour sa classe affaires

12-03-2017 | 16h11

Au salon international du tourisme de Berlin, Qatar Airways a révélé cette semaine son concept «QSuite Business Class», une première qui élève encore le niveau des offres de luxe aériennes.

Il s'agit probablement de l'évolution logique de l'offre de couchage à bord, une nouveauté qui avait changé la donne dans le tourisme aérien premium dans les années 90.

La configuration des sièges de la rangée centrale est modifiable pour laisser place à une cabine privée.

Les sièges peuvent se rapprocher et se faire face pour permettre aux passagers de travailler, de dîner et de socialiser.

Au terme de deux ans de développement, le transporteur présente aussi le premier lit double pour classe affaires. Les passagers peuvent faire fusionner leurs sièges afin de créer une chambre privée grâce à des panneaux coulissants.

Le cuir italien à la finition or rose satinée de tous les sièges est travaillé à la main.

Familles, amis et collègues qui voyagent ensemble pourront commander des repas communs pour une expérience plus collégiale.

Le mois dernier, le concurrent Emirates avait dévoilé un concept de bar-lounge embarqué inspiré des yachts de luxe. Il sera mis en service au début de l'été.

Cet équipement de l'A380 d'une valeur de plusieurs millions de dollars permettra de proposer davantage de sièges, un look plus aéré, une élégante palette de couleurs champagne et des finitions en bois sombre verni.

Et l'une des expériences aériennes les plus luxueuses reste la suite de trois pièces proposée par Etihad Airways, appelée «The Residence».

La suite transforme le pont supérieur de l'A380 en suite hôtelière volante équipée d'une douche, d'un lit. Elle bénéficie des services d'un majordome personnel.