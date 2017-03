Le Vieux-Port accueillera un véritable hôtel à ciel ouvert

Gabriel Parent-Jutras 09-03-2017 | 12h05

En plus des tentes de luxe, le Vieux-Port accueillera un véritable complexe hôtelier à ciel ouvert, incluant des bateaux-gîtes et des mini-logis.

De mai à octobre, les terrains de Parcs Canada qui se trouvent à l'ombre du silo #5 seront pris d'assaut par différents types d'habitation.

Ce projet, baptisé Village des écluses, englobera 30 bateaux en bois, 46 «micromaisons», et huit tentes, qui se partageront le bassin et le Parc des Écluses, cette pointe de terre qui scinde le Canal de Lachine en deux bassins.

«Ça va ressembler un peu au principe d'une maison préfabriquée pour les mini-logis et du sur-mesure artisanal pour les bateaux», a expliqué Jean-François Ménard, responsable des communications pour la compagnie Eau-Logis, l'entreprise derrière le projet.

Tous les bateaux sont des modèles uniques, dont la coque en bois est d'origine, et qui ont été rénovés dans le but d'héberger des gens pour la nuit. Ils seront déposés dans le bassin à partir de la mi-mai, puisque Parcs Canada assèche les bassins en fermant les écluses pendant l'hiver et ne les rouvre qu'à partir du 1er mai.

Les bateaux seront transportés par camion jusqu'au Vieux-Port et disposés dans le bassin fraîchement rempli à l'aide d'une grue. Ils seront retirés à la fin octobre, lorsque Parcs Canada fermera les écluses pour l'hiver.

Un bail de trois ans a été signé avec la Société du Vieux-Port, en partenariat avec Parcs Canada pour l'exploitation du site, ce qui garantit à la compagnie l'accès au terrain pour la durée du bail.

À partir de l'année prochaine, le site sera fonctionnel de mars à octobre. Les mini-logis et les tentes resteront cependant sur le site toute l'année.

Sécurité accrue

«Nous équipe de sécurité se joindra à celle formée par Eau-Logis afin d'assurer une surveillance constante du site, et ce, 24h sur 24», a assuré Jimmy Laforge, responsable des relations publiques à la Société du Vieux-Port.

«Une clôture de bois d'environ huit pieds va être construite, séparant les tentes - et l'ensemble du site - de la route et du silo #5. Un système de caméras va également être installé avant l'ouverture à la mi-mai», a confirmé M. Ménard.

Le Village des écluses n'aura qu'une entrée, du côté est du terrain, près du spa Bota Bota, et un pavillon d'accueil servira de point d'entrée.

À propos des logis



Les «bateaux-classiques» sont des reliques marines qui datent d'entre 1920 et 1970, dont la coque en bois et l'intérieur ont été complètement rénovés. Peuvent accueillir de 4 à 6 personnes. 1 bateau disponible pour 12 personnes.

Les «micromaisons» sont des petits appartements de style «cottage», avec toutes les commodités disponibles. Fabriquées sur mesure, elles pourraient éventuellement être habitées pendant l'hiver. Peuvent accueillir de 4 à 6 personnes.

Les oTENTik sont les tentes officielles de Parcs Canada. Elles offrent confort et sensations de plein-air, tout-en-un. Elles peuvent accueillir de 4 à 6 personnes.

