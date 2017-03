Un voyage de rêve pour Jason Roy-Léveillée

07-03-2017 | 11h50

L'acteur Jason Roy-Léveillée fait rêver ses abonnés sur Instagram avec de magnifiques photos de son dernier voyage sur le continent africain.

Celui qui incarne un agent de sécurité dans Unité 9 vient de compléter un safari d'un mois en compagnie de sa copine Mirianne Brûlé, que l'on peut voir dans l'émission Ramdam.

Les voyageurs auraient parcouru 10 000 km en Afrique du Sud, en Namibie et au Botswana.

«I'm back!!», a annoncé Jason Roy-Léveillée, lundi, sur son compte Instagram. «Après avoir déconnecté complètement de la réalité, de la technologie et couché dans une tente sur le toit d'un pick up ayant pour seul but de découvrir la vie sauvage... je peux enfin vous partager des ti bouts de mon trip intense!!!», a-t-il ajouté.

Les quelques photos qu'il a publiées à ce jour nous montrent les dunes géantes de la Namibie, des girafes au coucher du soleil ou encore Mirianne au volant d'un 4 X 4 dans le désert.

Il y a cinq semaines, les amoureux avaient publié une photo où on les voyait avec chapeaux, guides de voyage et lunettes fumées prêts à partir pour la grande aventure. Jason Roy-Léveillée écrivait alors que ce voyage était «son rêve d'enfance».