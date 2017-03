Deux mois de plus en Floride pour les «snowbirds»?

06-03-2017 | 10h44

Des élus américains tentent de faire adopter un projet de loi qui permettrait aux résidents canadiens de plus de 55 ans de passer plus de six mois au sud de la frontière, un changement qui devrait plaire aux snowbirds.

Selon le National Post, autant les républicains que les démocrates sont pour l’adoption de cet article de loi, nommé «Promotion du tourisme pour améliorer notre économie».

Pour le moment, les citoyens canadiens peuvent passer jusqu’à six mois par année aux États-Unis. Ils doivent ensuite attendre une période de la même durée avant de pouvoir franchir à nouveau la frontière américaine.

Le nouvel article de loi permettrait aux Canadiens de plus de 55 ans qui possèdent ou louent une propriété aux États-Unis de passer deux mois supplémentaires chez nos voisins américains.

L’Association canadienne des snowbirds représente les intérêts des Canadiens fuyant aux États-Unis le rude hiver canadien. Selon son directeur de la recherche, interrogé par le National Post, plus de 500 000 propriétés floridiennes appartiennent à des Canadiens, et plus de 700 000 snowbirds passeraient au moins 31 jours par année dans cet État.

Les politiciens américains travaillent aussi à faire adopter une modification à la loi qui abaisserait la limite inférieure d’âge à 50 ans.

Des lois similaires ont déjà été proposées, souligne le Post, mais n’ont jamais été adoptées. Comme celle-ci est appuyée par les deux partis, ses instigateurs ont bon espoir qu’elle entre en vigueur.