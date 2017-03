Un bar encore plus luxueux à bord des avions d'Emirates

02-03-2017 | 12h40

La compagnie aérienne Emirates va inaugurer cet été dans un de ses Airbus A380 un tout nouveau salon et bar lounge inspiré par les cabines des yachts de luxe.

Cette métamorphose du salon existant de l'Airbus A380 a coûté plusieurs millions de dollars et propose plus de places assises dans un espace plus aéré, décoré de bois sombre et d'une palette de couleurs «champagne».

Dessiné en forme de fer à cheval, le salon-bar lounge de cet A380 disposera ainsi de tables situées près de la ligne de hublots et pouvant accueillir au total 26 passagers, dont huit sur des places assises.

Cette rénovation complète fait suite aux commentaires des passagers de la compagnie, qui demandaient plus d'espace pour socialiser et pouvoir se rencontrer confortablement.

Grand luxe et petits fours

Réservé aux passagers de première classe et de classe affaires, le salon, situé sur le pont supérieur de l'avion, permettra aux passagers de grignoter des petits fours et de siroter du vin, des alcools et des cocktails tout en suivant les dernières informations ou une rencontre sportive sur un écran LCD de 55 pouces.

Des rideaux d'insonorisation seront aussi installés pour isoler convenablement le salon des autres parties de la cabine.

Parmi les autres compagnies aériennes proposant à leurs passagers un véritable bar, on retrouve Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways et Virgin Atlantic.

Ce nouveau salon-bar lounge sera inauguré en juillet dans un Airbus A380 d'Emirates.

Voici la vidéo promotionnelle d'Emirates (en anglais):