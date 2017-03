Nouvelle ville pour l'application touristique Indies Guides

01-03-2017 | 10h49

Désignée comme l'une des 10 meilleures nouvelles applications de voyage par USA Today, Indies Guides gonfle son portefeuille en consacrant un volet à la capitale de la Slovénie. Il s'agit de son 20e guide.

Identifié comme un guide alternatif, Indies Guides se démarque des traditionnels guides de voyage de deux manières. D'abord, les baroudeurs ont accès aux bons plans et conseils via une application sur leur téléphone, disponible sur iPhone et Android. Compter 2,79 $ pour consulter les informations sur la destination de son choix parmi Athènes, Barcelone, Berlin, Brooklyn, Helsinki, Istanbul, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Los Angeles, Madrid, New York, Portland, Rome, Rotterdam, San Francisco, Tokyo et Toronto. Les guides de Paris et Montréal sont eux gratuits.

Loin des pièges à touristes

Surtout, Indies Guides propose une autre façon d'utiliser les guides de tourisme en ne consacrant ses pages virtuelles qu'aux adresses alternatives, tels qu'un bar-concert ou un restaurant confidentiel. À Paris, la marque conseille par exemple à ses voyageurs de goûter aux bières artisanales fabriquées dans des micro-brasseries. Une manière de prendre le pouls de la ville sans tomber dans les clichés touristiques habituels. Selon Vanity Fair, cette initiative évite aux voyageurs de «tomber dans les pièges à touristes». Voilà la raison du succès d'Indies Guides, qui s'appuie sur les recommandations de locaux et d'artistes pour construire son offre.

Le petit plus qui fait toute la différence pendant un voyage: l'accès à une carte hors connexion, grâce à la géolocalisation ainsi qu'un filtre pour identifier les lieux ouverts à un instant T.

À l'occasion de ses deux ans de création, et du lancement du guide de Ljubljana, Indies Guides offre gratuitement ses 20 guides du 10 au 12 mars.

En savoir plus: indie-guides.com/fr