La Nouvelle-Zélande vous paie le voyage

01-03-2017 | 10h05

La beauté des paysages comme agent recruteur

Il y a quelques années déjà, l'Australie proposait un «emploi de rêve» - à savoir faire le tour du pays et retranscrire ses expériences sur un blogue- aux voyageurs qui sauraient être les plus originaux dans leur candidature, dans le cadre d'une opération de communication dédiée au tourisme.

Pour s'adjuger les services des meilleurs développeurs en informatique, la Nouvelle-Zélande va plus loin et engage une campagne offrant le voyage à ceux qui acceptent de passer un entretien d'embauche. Une initiative gagnant-gagnant puisque les candidats rencontreront les patrons des plus grandes entreprises de high-tech de la Nouvelle-Zélande.

C'est précisément Wellington qui est à l'initiative de ce projet. La capitale néo-zélandaise recherche activement cent personnes expertes dans l'univers des nouvelles technologies. Une opportunité de taille pour les développeurs, qui bénéficieront non seulement d'un vol gratuit mais aussi d'escapades pour découvrir la capitale la plus australe de la planète, ainsi que l'hébergement offert.

Les meilleurs des candidats se verront proposer un poste au sein de l'entreprise.

Les candidatures sont à remplir à l'adresse www.lookseewellington.co.nz, avant le 20 mars. Le voyage se déroulera du 8 au 11 mai prochains.