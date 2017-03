Le voyage, plus excitant qu'un premier baiser selon une étude

01-03-2017 | 09h47

Un voyage change une vie, commente Booking dans une étude publiée ce mercredi 1er mars. Une première expérience s'avère même être plus palpitante qu'un premier baiser pour 36% de voyageurs ou qu'un premier rendez-vous pour 53%.

Apprivoiser une nouvelle culture, être confronté au dépaysement, déguster des saveurs inhabituelles... Les voyages procurent ce petit quelque chose supplémentaire qui rend ses adeptes différents quand ils sont de retour à la maison. L'expérience s'avère enrichissante à plus d'un titre, souligne l'étude du géant de la réservation d'hébergements en ligne.

13% ont changé de partenaire à la suite d'un voyage

Plus qu'une simple occasion de s'enrichir, les voyages transforment les globe-trotters. 65% des personnes concernées avouent que leurs escapades leur ont donné davantage confiance en elles. Résultat, 21% des voyageurs ont décidé de déménager à la suite de leur expérience. Certains choix ont même été drastiques puisque 13% ont changé de partenaire tandis que la même proportion a effectué un virage professionnel en empruntant un nouveau parcours.

Pour 45% de sondés, les voyages leur ont apporté davantage de réussite tant dans leur vie personnelle que professionnelle.

Quels sont les éléments d'un voyage qui font la différence? 43% répondent que leur séjour les a amenés à goûter à une nouvelle cuisine, 40% ont rencontré de nouvelles personnes et 29% ont appris une nouvelle langue.

Dans tous les cas, le voyage est un virus dont il est difficile de se passer. 45% des personnes interrogées ont ainsi décidé d'être plus aventurières en 2017, tandis que 56% s'envoleront encore plus loin.

Cette étude a été réalisée entre le 11 et le 30 janvier 2017 auprès de 15 077 participants (de plus de 18 ans), aux États-Unis, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Russie, en Allemagne, en Chine, en Inde et auprès de 500 personnes aux Pays-Bas, en Croatie, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Thaïlande, au Danemark, en Belgique et en Suède.