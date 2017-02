Tourisme Montréal assure que l'Atelier de Joël Robuchon est un atout

26-02-2017 | 15h05

MONTRÉAL - Le controversé contrat de 11 millions $ accordé au chef français Joël Robuchon pour son restaurant du Casino de Montréal n'est pas un luxe, mais un atout a affirmé Tourisme Montréal dans une lettre ouverte dimanche.

«L'Atelier de Joël Robuchon, comme l'ensemble des grands chefs montréalais, permet à Montréal de se hisser au rang des plus grandes villes d'Amérique du Nord reconnue pour son excellente gastronomie.

L'Atelier de Joël Robuchon est donc un ajout important et apporte une offre unique à la grande gastronomie montréalaise», écrit Tourisme Montréal.

L'octroi de ce contrat, sans appel d'offres a été dénoncé à l'Assemblée nationale par le Parti québécois et la Coalition avenir Québec. Le ministre des Finances a toutefois défendu cette décision, soutenant que Montréal profitera du rayonnement du chef Robuchon.

Tourisme Montréal a aussi mentionné que le «tourisme gourmand» représente l'une de ses priorités, et ce, depuis quelques années. Pour appuyer ses prétentions sur les mérites de bonnes tables, Tourisme Montréal a cité l'Organisation mondiale du tourisme qui a identifié le «tourisme gourmand», comme l'un des secteurs les plus créatifs de l'industrie.

«La gastronomie est devenue une composante essentielle de l'expérience de découverte culturelle et constitue une motivation de voyage de plus en plus importante avec le patrimoine viticole», selon Tourisme Montréal.