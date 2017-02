Une année exceptionnelle pour le tourisme au Mexique

16-02-2017 | 18h34

Le nombre de visiteurs étrangers s'est élevé à 35 millions, en hausse de 9% par rapport à 2015 selon le ministère du Tourisme, qui citait des chiffres de la Banque centrale mexicaine.

Les entrées de devises provenant de ces touristes ont progressé de 10,4% pour s'élever à 19,5 milliards de dollars, contre 17,7 milliards en 2015.

Ces «chiffres records (...) consolident le secteur touristique comme l'un des principaux moteurs de l'économie du pays», a constaté le gouvernement dans son communiqué.

«Le tourisme frontalier a connu une hausse de 5,4%, passant de 13,8 millions de touristes de janvier à décembre 2015 à 14,5 millions sur la même période en 2016», précise le document.

La frontière entre le Mexique et les États-Unis, longue de plus de 3100 km, est l'une des plus dynamiques du monde. Chaque jour, plus d'un million de personnes la franchisse légalement, ainsi que 400 000 véhicules.

Le projet du président américain Donald Trump de construire un mur à la frontière et d'instaurer des contrôles plus stricts pourraient toutefois ralentir les échanges entre les deux pays.