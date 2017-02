Une jeune pilote d'avion fait rêver le web

16-02-2017 | 16h01

«Seflies» dans le cockpit, clichés sur le tarmac, photos de rêve aux quatre coins du monde: une pilote fait découvrir le côté glamour de sa profession grâce à son compte Instagram.

Goodmorning ☀️☀️☀️ how do you like to start your day with a fresh coconut and some sunshine? #travelphotography #travelgram #bloggerlife #journeyoflife #wanderlust #wanderer #travelersnotebook #condenast Une publication partagée par Eser Aksan Erdogan ✈ (@echosierra85) le 10 Déc. 2016 à 22h18 PST

Eser Aksan Erdogan, 31 ans, travaille pour la compagnie turque Pegasus Airlines. Quand elle n'est pas aux commandes d'un Boeing 737 entre l'Europe et le Moyen-Orient, elle prend le temps de publier des photos de son travail et de ses voyages sur Instagram. Sa page compte à ce jour plus de 29 000 abonnés.

Dans un article du Mirror, Eser raconte qu'elle a toujours rêvé d'être pilote et qu'elle a commencé à publier des photos il y a trois ans, quand elle a commencé sa carrière. Elle a visité environ 50 pays, allant des Seychelles au Costa Rica en passant par la Jordanie.

Si ses photos montrent le côté très jet-set de la vie de pilote, elle dit le métier n'est pas facile et que les horaires peuvent être très exigeants. «C'est vraiment un travail difficile et il faut être prêt à étudier toute sa vie», a-t-elle dit au Mirror.

Bangkok nights, here we come ✨✨✨#wanderlust #wanderer #travelblogger #travelersnotebook #bangkok #thailand #summer #winter #wintersun #travelgram #condenast Une publication partagée par Eser Aksan Erdogan ✈ (@echosierra85) le 9 Déc. 2016 à 3h05 PST

Malgré tout, la pilote d'origine turque et danoise dit adorer son métier.

Elle aimerait d'ailleurs que plus de femmes joignent la profession, puisque le secteur est encore majoritairement masculin. Selon le Mirror, il y a environ 5000 femmes pilotes dans le monde.