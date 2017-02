Une pilote effraie (involontairement) ses passagers

Une pilote de la compagnie United Airlines a été escortée hors de l'avion qu'elle devait mener à San Francisco, samedi, après s'être lancée dans une étrange tirade sur son divorce et sur l'élection présidentielle américaine.

Selon le Daily Mail, la pilote, dont le nom n'a pas été divulgué, s'est présentée à bord de l'appareil en vêtements de tous les jours plutôt qu'en uniforme et a utilisé l'interphone pour s'adresser aux voyageurs.

Randy Reiss, un passager interrogé par BuzzFeed News, raconte qu'elle a commencé par s'excuser.

«Je suis désolée d'être en retard, aurait-elle dit, la raison pour laquelle je suis en retard est que je suis en plein divorce.»

La pilote aurait ensuite continué son monologue, parlant notamment du président Donald Trump et de Hillary Clinton, qu'elle aurait qualifiés de «trous de cul» («assholes»).

Elle aurait aussi mentionné qu'elle allait bientôt participer à l'émission d'Oprah.

Selon le passager Randy Reiss, les voyageurs ont commencé à s'inquiéter sérieusement de l'état mental de la pilote et plusieurs passagers ont préféré quitter l'appareil.

«Elle semblait dans une situation émotionnelle difficile, a-t-il expliqué, j'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a probablement besoin.»

La pilote a finalement été escortée en dehors de l'avion.

