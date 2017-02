WestJet: 105 vols de plus par semaine au Québec

14-02-2017 | 14h29

WestJet ajoutera 105 vols par semaine au Québec, un élargissement de 74% de ses services aux aéroports internationaux Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et Jean-Lesage de Québec.

«Nous croyons qu'un investissement important dans la province permettra d'offrir aux voyageurs d'agrément et d'affaires plus de choix parmi les transporteurs aériens, ainsi que des tarifs moins élevés», a affirmé Bob Cummings, vice-président directeur, activités commerciales de WestJet, par communiqué, lundi.

«Nous avons hâte de servir des centaines de milliers de voyageurs en direction et en provenance de cette magnifique province afin qu'ils puissent visiter la région et y faire des affaires», a-t-il ajouté.

À compter du 15 juin, WestJet offrira des vols à l'intérieur de la province, avec quatre vols quotidiens entre Montréal et Québec. À partir de la mi-mars, deux liaisons quotidiennes entre Montréal et Halifax verront le jour, alors qu'en octobre, deux vols par jour relieront Montréal et Boston.

Le transporteur aérien basé à Calgary augmentera également son nombre de vols sans escale entre Montréal et Vancouver, passant de six à 12 par semaine.

Les liaisons de WestJet entre Montréal et Calgary passeront de 14 à 19 vols par semaine alors que trois vols par jour se feront entre Québec et Toronto.

En somme, le transporteur aérien offrira 195 départs par semaine de Montréal et 50 départs par semaine de Québec d'ici octobre 2017.