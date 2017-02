La France, grande favorite des touristes du monde

10-02-2017 | 12h58

Près de 83 millions de touristes étrangers ont visité la France en 2016, un chiffre en baisse par rapport à 2015, mais qui la maintient au rang de première destination touristique mondiale, a annoncé vendredi le gouvernement français.

En 2015, la France avait atteint le record de 85 millions de touristes.

«2016 va rester une année à part, à cause des attentats, des intempéries et des mouvements sociaux», a relevé le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Jean-Marc Ayrault, lors d'une conférence de presse à Biarritz. Il a fait état d'un chiffre de visiteurs étrangers compris entre 82,5 et 83 millions.

«La destination France a souffert», mais les premières estimations sur le nombre de visiteurs étrangers assurent «à la France encore la place de première destination touristique mondiale», comme en 2015 où elle devançait les États-Unis et l'Espagne, a-t-il souligné.

Le ministre s'est également félicité des efforts déployés par le gouvernement et les professionnels pour redorer l'image du tourisme français à l'étranger, notamment un «plan de promotion» ciblé de 10 millions d'euros.

«Il y a eu un impact réel, notamment sur le retour de la clientèle japonaise», a-t-il affirmé. De nombreuses annulations de touristes japonais avaient été enregistrées après les attentats jihadistes qui avaient frappé la France, faisant un total de 238 morts en 2015 et 2016. Mais on assiste désormais à un retour massif de la clientèle nippone avec «des réservations aériennes en hausse de 60% vers Paris pour le premier trimestre 2017», a indiqué M. Ayrault.

Pour autant, «un grand chantier reste à faire pour que la France reste une destination mondiale», a relevé le ministre, maintenant l'objectif du gouvernement d'atteindre la barre symbolique des «100 millions de touristes en 2020».

«Au-delà des mesures d'urgence», telles que la vidéosurveillance, pour garantir la sécurité des touristes étrangers sur tout le territoire, «nous devons agir sur l'accueil, la qualité, la lisibilité», a ajouté le chef de la diplomatie.

Le nombre définitif de touristes ayant visité la France en 2016 ne devrait être dévoilé qu'en mars.